Красные руки, сложенные в форме сердца, появились на Сенной в Нижнем Новгороде

Нижегородцы обсуждают в соцсетях новые арт-объекты в центре города. ФОТО: Регион-52 | Нижний Новгород

Новые арт-объекты появились на смотровой площадке в центре Нижнего Новгорода – на площади Сенной, возле нового колеса обозрения. Речь идёт об огромных руках красного цвета, сложенных в форме сердца, и надписях "УВИДЕТЬ И ПОЛЮБИТЬ" "НИЖНИЙ НОВГОРОД". Жители города делятся фотографиями с места, а также своими впечатлениями в городских сообществах в социальных сетях.

– Вот просто нечего добавить, кратко и ясно, – сказал автор публикации, намекая на любовь к Нижнему Новгороду.

– Очень красиво! – согласилась нижегородка.

Некоторые комментаторы отметили, что в городе появилась новая фотозона и площадка для селфи. Действительно, теперь смотровая площадка выглядит очень привлекательно для фото.

Стоит отметить, что, разумеется, нашлись и недовольные обновлениями города.

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