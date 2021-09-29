Известняковые скульптуры переедут с площади Ленина до ноября. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Скульптуры из известняка, созданные архитекторами в рамках международного симпозиума «Вдохновение» этим летом, уберут с площади Ленина до ноября. Об этом «Комсомолке» рассказали в АНО «Центр 800».

- После консультаций с архитекторами принято решение разместить все скульптуры в едином пространстве. На данный момент ведется работа по подбору площадки. Скульптуры будут перенесены на новое место до ноября. За это время их обработают специальным защитным составом для лучшей сохранности, - рассказали в организации.

Напомним, международный скульптурный симпозиум «Вдохновение», приуроченный к 800-летию Нижнего Новгорода, проходил в столице Приволжья с 15 июня по 10 июля. В рамках мероприятия девять скульпторов из разных городов в течение этого времени создали под открытым небом скульптуры из известняка. Ранее предполагалось, что по окончании мероприятия их перенесут на Нижневолжскую набережную, но позднее от этой идеи отказались.