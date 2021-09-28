Опытный водитель и его пассажир погибли в результате опрокидывания грузовика под Богородском

Водитель совершил опрокидывание грузовика ГАЗ 3307 в Богородском районе Нижегородской области 27 сентября. Об этом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД.

Авария произошла во втором часу дня на пятом километре автодороги Богородск-Афанасьево-Куликово (недалеко от поворота в сторону Лакши). 63-летний водитель со стажем 42 года превысил скорость и не справился с управлением. В результате грузовик налетел на отбойник и опрокинулся. 56-летний пассажир погиб на месте. Водитель получил множественные травмы. От полученных ранений водитель скончался в больнице.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП с участием фуры в Лысковском районе.