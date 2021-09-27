Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с тремя погибшими в Лысковском районе Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Лысковском районе Нижегородской области, где погибли трое. Напомним, трагедия случилась вчера, 26 сентября, на 487 километре трассы М-7 "Волга". Приблизительно в 10:45 легковой автомобиль "Рено" выехал на полосу встречного движения и столкнулся в лобовую с фурой "DAF". Новыми данными о случившемся поделились в ГУ МВД России по региону.

Трое погибших находились в автомобиле "Рено": это водитель 1992 года рождения и два его пассажира 1990 годов рождения. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.

– По факту автоаварии по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, – заключили в МВД региона.

Фуру развернуло поперёк трассы. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В том числе в пресс-службе ведомства предоставили фотографии с места ДТП. Кадры ужасающие: "Рено", смятый как консервная банка, лежит перевёрнутый в кювете. Фуру развернуло поперёк проезжей части.

На месте трагедии работали полицейские и экстренные службы. Временно была перекрыта трасса.

Редакция "Комсомольской правды. Нижний Новгород" выражает соболезнования семьям и друзьям погибших.

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