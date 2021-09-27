96 тысяч рублей будет стоить годовой абонемент на парковку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городской мэрии.

– За один месяц нижегородцам придётся заплатить 12 041 рубль, за три месяца – 31 307 рублей, а за год – 96 330 рублей, – заявили в пресс-службе ведомства. – Для оформления абонемента необходимо зарегистрироваться на сайте, ввести номер автомобиля и обозначить дату начала действия.

Напомним, ранее мы рассказывали, что парковку и остановки транспортных средств запретят на множестве центральных улиц Нижнего Новгорода с 13 октября. Временные неудобства будут связаны с нанесением дорожной разметки.

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