Парковку и остановки авто запретят в центре Нижнего Новгорода с 13 октября
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Парковку и остановки транспортных средств запретят на множестве центральных улиц Нижнего Новгорода с 13 октября. Временные неудобства будут связаны с нанесением дорожной разметки. Отмечено, что ограничения будут вводить на разных участках улиц и в разные дни на непродолжительное время для проведения работ. Об этом информирует нижегородский департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемами изменений движения.
Ограничения коснутся целого ряда улиц. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
Итак, ограничения затронут следующие улицы:
- Академика Блохиной;
- участок от Варварской до Ошарской;
- Арзамасская;
- Большая Покровская, у дома № 63;
- Максима Горького, от площади Свободы до ТЦ "Шоколад";
- Грузинская, от Большой Покровской до Ошарской;
- Звездинка;
- Ковалихинская, напротив дома № 77;
- Медицинская;
- Нижне-Волжская набережная, напротив дома № 16;
- Нижне-Волжская набережная, от дома № 1Б до переулка Казарменного и от улицы Широкой до переулка Казарменного;
Схема изменённого движения на улице Артельной. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
- переулок Нагорный;
- Алексеевская;
- Артельная;
- Академика Блохиной, от Варварской до Ковалихинской;
- Верхне-Волжская набережная;
- переулок Городецкий;
- площадь Максима Горького;
- около домов № 65 и № 58 по Большой Покровской и дома № 76 по улице Максима Горького, напротив дома № 3 по улице Звездинке;
- Зеленский съезд;
- Ивановский съезд;
- Ильинская, от улицы Добролюбова до Красносельской;
- Ижорская, от улицы Максима Горького до Белинского;
- переулок Казарменный;
- Ковалихинская, от Варварской до улицы Семашко;
- Костина, от улицы Белинского до площади Максима Горького;
- Нижне-Волжская набережная, от дома № 20А до № 11;
- Нижне-Волжская набережная, около дома № 21А;
- улица Минина;
- Нестерова, от улицы Ульянова до Верхне-Волжской набережной.
Схема изменённого движения на улице Медицинской. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
В департаменте также подчеркнули, что машины, припаркованные в зоне запрета, переместят на охраняемую стоянку. Специалисты ведомства призывают нижегородских водителей сохранять предельную внимательность при парковке в центре города и следовать указаниям дорожных знаков.
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