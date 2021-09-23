Парковку и остановки авто запретят в центре Нижнего Новгорода с 13 октября Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Парковку и остановки транспортных средств запретят на множестве центральных улиц Нижнего Новгорода с 13 октября. Временные неудобства будут связаны с нанесением дорожной разметки. Отмечено, что ограничения будут вводить на разных участках улиц и в разные дни на непродолжительное время для проведения работ. Об этом информирует нижегородский департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемами изменений движения.

Ограничения коснутся целого ряда улиц. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Итак, ограничения затронут следующие улицы:

- Академика Блохиной;

- участок от Варварской до Ошарской;

- Арзамасская;

- Большая Покровская, у дома № 63;

- Максима Горького, от площади Свободы до ТЦ "Шоколад";

- Грузинская, от Большой Покровской до Ошарской;

- Звездинка;

- Ковалихинская, напротив дома № 77;

- Медицинская;

- Нижне-Волжская набережная, напротив дома № 16;

- Нижне-Волжская набережная, от дома № 1Б до переулка Казарменного и от улицы Широкой до переулка Казарменного;

Схема изменённого движения на улице Артельной. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

- переулок Нагорный;

- Алексеевская;

- Артельная;

- Академика Блохиной, от Варварской до Ковалихинской;

- Верхне-Волжская набережная;

- переулок Городецкий;

- площадь Максима Горького;

- около домов № 65 и № 58 по Большой Покровской и дома № 76 по улице Максима Горького, напротив дома № 3 по улице Звездинке;

- Зеленский съезд;

- Ивановский съезд;

- Ильинская, от улицы Добролюбова до Красносельской;

- Ижорская, от улицы Максима Горького до Белинского;

- переулок Казарменный;

- Ковалихинская, от Варварской до улицы Семашко;

- Костина, от улицы Белинского до площади Максима Горького;

- Нижне-Волжская набережная, от дома № 20А до № 11;

- Нижне-Волжская набережная, около дома № 21А;

- улица Минина;

- Нестерова, от улицы Ульянова до Верхне-Волжской набережной.

Схема изменённого движения на улице Медицинской. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

В департаменте также подчеркнули, что машины, припаркованные в зоне запрета, переместят на охраняемую стоянку. Специалисты ведомства призывают нижегородских водителей сохранять предельную внимательность при парковке в центре города и следовать указаниям дорожных знаков.

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