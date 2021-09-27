Главу нижегородской «Кадастровой оценки» подозревают в организации поборов с подчиненных

Подчиненные возвращали мужчине часть своих премий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководителя нижегородского бюджетного учреждения «Кадастровая оценка» Михаила Румянцева подозревают в организации поборов со своих подчиненных. Как сообщает Телеграм-канал «Опер пишет», сотрудники регионального Управления ФСБ пресекли незаконную деятельность мужчины.

Он выписывал премии подчиненным, которые впоследствии отдавали ему обратно часть полученных денежных средств, - говорится в сообщении.

Предполагается, что поборы он ввел с целью личного обогащения.

Ранее сообщалось, что главного инженера стадиона «Нижний Новгород» приговорили к 7 годам колонии строгого режима за получение взятки.