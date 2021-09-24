Главного инженера стадиона «Нижний Новгород» приговорили к 7 годам колонии строгого режима

В настоящее время приговор в законную силу ещё не вступил. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде огласили приговор для главного инженера стадиона «Нижний Новгород». Мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

В отношении подсудимого было возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере. Собранные следователями доказательства оказались признаны судом достаточными для вынесения приговора.

По версии следствия, с июля по октябрь 2020 года подсудимый получил взятку в размере 275 тысяч рублей. Деньги были получены от представителя подрядной организации, которая осуществляла инженерное обслуживание стадиона. Предполагается, что взятка была дана ради устранения каких-либо препятствий в оплате выполненных работ.

Незаконные действия главного инженера стадиона «Нижний Новгород» были пресечены 8 октября 2020 года.

В ходе расследования мужчина свою вину признал частично.

В настоящее время приговор в законную силу ещё не вступил.

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