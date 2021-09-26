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Происшествия26 сентября 2021 23:12

Неизвестные «заминировали» ТЦ «Небо», «Фантастика» и «РИО» в Нижнем Новгороде

На место выехали службы экстренного реагирования
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Очередная волна эвакуаций захлестнула Нижний Новгород – 26 сентября неизвестные «заминировали» сразу три торговых центра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Поступило сообщение о заминировании зданий трех торговых центров – «Небо», «Фантастика» и «РИО», - говорится в сообщении. – На место направлены службы экстренного реагирования.

Напомним, за последний месяц это уже третий подобный случай. До этого в сентябре неизвестные дважды «минировали» школы и детские сады. 15 сентября проверки проводились во всех образовательных учреждениях, а 2 сентября эвакуация проводилась в отдельных школах Нижнего Новгорода. Тогда было эвакуировано более 20 школ. Среди них школы № 41, 47, 44, 49, 59, 69, 37, 151, 183, 179, 76, 117, 185, 123, 62.