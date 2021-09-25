Две школы и четыре детских сада закрыли в Нижегородской области из-за COVID-19

с начала этой недели. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

Так, школы, закрытые на карантин, составляют всего 0,2% от общего количества нижегородских школ. Кроме того, частичные карантинные меры ввели в 502 классов в 195 школах Нижегородской области – это около 3,4% от всех общеобразовательных учреждений в области.

Помимо этого, в регионе закрыли на карантин 4 детских сада. Это составляет 0,3% от общего числа дошкольных учреждений. Частично закрыты 174 группы в 195 организациях дошкольного образования – это 2,2 % от всех детсадов в Нижегородской области.

Напомним, что две больницы Нижегородской области частично закрыли на карантин по коронавирусу.

Так, два отделения в двух медучреждениях Нижегородской области закрылись на карантин по COVID-19. Карантин ввели в 5-м мужском психиатрическом отделении областной психоневрологической больницы №3 в Богородском районе и в 1-ом мужском психиатрическом отделении в психиатрической больнице №2 на улице Июльских дней в Нижнем Новгороде.