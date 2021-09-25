Морковь, яблоки и вермишель подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Итак, по данным службы статистики, в период с 13 по 20 сентября цены в Нижегородской области изменились следующим образом:

- средняя цена на морковь снизилась с 40,53 рублей до 38,47 рублей за кг - на 5,1%,

- яблоки подешевели с 93,26 рублей до 91,18 рублей за кг - на 2,2%,

- вермишель с 77,37 рублей до 75,82 рубля за кг - на 2%.

Кроме того, подешевели подсолнечное масло, гречневая крупа ядрица и свежемороженая рыба.

Напомним, что яблоки, морковь и пшеничная мука высшего сорта подешевели в Нижегородской области, о чём информируют в министерстве экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат. А также сообщается, что цены снизились на гречневую крупу, подсолнечное масло, свинину, чёрный байховый чай, соль, вермишель и свежемороженую неразделанную рыбу.

Таким образом, по данным службы статистики, изменения цен произошли с 6 по 13 сентября в Нижегородской области.