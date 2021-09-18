Пшеничная мука высшего сорта, яблоки и морковь подешевели в Нижегородской области

Яблоки, морковь и пшеничная мука высшего сорта подешевели в Нижегородской области, о чём информируют в министерстве экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат. А также сообщается, что цены снизились на гречневую крупу, подсолнечное масло, свинину, чёрный байховый чай, соль, вермишель и свежемороженую неразделанную рыбу.

Таким образом, по данным службы статистики, изменения цен произошли с 6 по 13 сентября в Нижегородской области:

- средняя цена на морковь упала на 3,9% (с 42,17 до 40,53 рубля за килограмм);

- средняя цена на яблоки упала на 2% (с 95,19 до 93,26 рубля за килограмм);

- средняя цена на пшено упала на 1,5% (с 50,68 до 49,94 рубля за килограмм);

- средняя цена на на пшеничную муку высшего сорта упала на 1,4% (с 40,63 до 40,08 рубля за килограмм);

- средняя цена на репчатый лук упала на 1,4% (с 31,83 до 31,38 рубля за килограмм);

- средняя цена на сахар упала на 1% (с 49,14 до 48,66 рубля за килограмм);

- средняя цена на молоко упала на 1% (с 59,97 до 59,36 рубля за литр);

- средняя цена на сливочное масло упала на 1% (с 593,90 до 587,95 рубля за килограмм).

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