Главного инженера стадиона «Нижний Новгород» будут судить за взятку

Расследование уголовного дела по обвинению главного инженера «Стадион Нижний Новгород» во взятничестве завершено. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главного инженера филиала «Стадион Нижний Новгород». Мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, с июля по октябрь 2020 года обвиняемый получил взятку в размере 275 тысяч рублей. Деньги были получены от представителя подрядной организации, которая осуществляла инженерное обслуживание стадиона. Предполагается, что взятка была дана ради устранения каких-либо препятствий в оплате выполненных работ.

Следователи СК, оперативные сотрудники УФСБ по Нижегородской области и УМВД по Нижнему Новгороду выявили и пресекли противоправные действия 8 октября 2020 года.

Сам обвиняемый признал свою вину частично. Сейчас дело уже направлено в суд.

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