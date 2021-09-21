Борский мост в Нижнем Новгороде отремонтируют за 45 дней. Специалисты ГУАД уже проверили организацию работ. Об этом сообщает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.

На первом этапе подрядчик отфрезерует проезжую часть и уложит новый слой асфальтобетонного покрытия толщиной 4-5 см. В это время движение по мосту будет организовано по одной полосе, работы продлятся 4-7 дней, в зависимости от погодных условий.

По плану ремонт моста полностью закончат за 40-45 дней. Как отметили в подрядной организации, в предыдущий раз мост ремонтировали 14 лет назад, и при вскрытии стыковочных зон с деформационными швами могут быть выявлены дефекты, которые потребуют дополнительного времени.Ремонт покрытия на Борском мосту будет проходить без полного перекрытия движения.

Напомним, что Борский мост через Волгу частично закрыли на ремонт с вечера 20 сентября.

Фрезерование и асфальтировка будут проводиться в течение 4-7 дней в ночное и дневное время. В результате отремонтируют не только 1,6 километра моста, но и 550 метров на подходе к нему. Движение транспорта на период работ пустят по другой полосе.

По завершении ремонта проезжей части начнётся ремонт на всех 17 стыковочных зонах с деформационными швами. Работы на них будут идти только в ночное время с ограничением движения по одной полосе проезжей части. Согласно предварительным данным, они могут занять до 35 дней.