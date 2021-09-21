Набережную реки Оки на улице Черниговской очистили от мусора в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Во Всемирный день чистоты на набережной реки Оки на улице Черниговской в Нижнем Новгороде прошла экологическая акция «Чистые игры». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Организаторы - представители экологически ответственного бизнеса, региональное отделение Всероссийского общества охраны природы совместно с инициаторами областного волонтерского проекта «Раздельно». Проект реализовывался при поддержке и участии министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, а также регионального оператора – «Нижэкологии-НН».

- Очень важно привлекать к таким мероприятиям как можно больше людей. Экологическое просвещение помогает нам достигать целевых показателей национального проекта «Экология». В рамках программы «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта мы проводим большую работу в регионе. В этом году ведется расчистка сразу трех рек – Тёши, Вичкинзы и Сатиса. Стоит отметить, что работа волонтеров на берегах рек очень помогают комплексно прорабатывать проблему, а также способствует тому, чтобы жители не загрязняли общественные пространства и берега рек, - рассказала главный специалист отдела водопользования, гидротехнических сооружений Минэкологии Нижегородской области Елена Гуленова.

Береговую линию убирают с использованием раздельного сбора отходов. В рамках акции волонтеры собрали свыше 90 мешков мусора - это порядка 400 кг, из которых 300 кг – смешанные бытовые отходы, 100 кг – вторсырье.

Акция прошла под эгидой национального совета по корпоративному волонтерству Нижегородской области в 5 крупных российских городах: в Москве, Владивостоке, Самаре, Краснодаре и Нижнем Новгороде она прошла в расширенном формате. Активисты Всероссийского общества охраны природы провели для участников экологические уроки, задали вопросы эковикторины и организовали конкурс.

Напомним, что одно из двух Силикатных озер очистили от мусора в Нижнем Новгороде.

Участники акции очищают берега водоемов от рекреационного мусора, который с помощью людей накопился за лето. В этот раз участие принимали кадеты из Нижегородского кадетского корпуса вместе со своими руководителями и со своими друзьями.