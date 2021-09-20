Теплоснабжение подали в 83% многоквартирных домов в Нижегородской области. Об этом сообщает «В городе N» со ссылкой на региональное министерство энергетики и ЖКХ.

Так, по состоянию на 9:00 20 сентября отопление включили в 83% многоквартирных домах Нижегородской области.

Напомним, что глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам МСУ досрочно приступать к началу отопительного сезона. Подача тепла в дома начнётся с сегодняшнего дня, 15 сентября. Поручение на этот счёт губернатор дал во время своей поездки в городской округ города Чкаловск.

– В связи с резким похолоданием принято решение о старте отопительного сезона. Ресурсоснабжающие организации к этому сроку должны были завершить процедуру пробных топок и подготовить систему к запуску. Обращаю внимание, что с начала кампании до момента, когда тепло поступит в каждую квартиру нужно не менее 3-5 дней. Всё будет зависеть не только от работы ресурсоснабжающих организаций, но и ДУКов, ТСЖ, – обратил внимание мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.