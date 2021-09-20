Новый светофор заработал на площади Максима Горького Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Светофорный объект ввели в эксплуатацию. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Светофор установили на перекрестке улицы Большой Покровской и площади Максима Горького в районе Дома связи в Нижнем Новгороде еще три дня назад. Однако, все это время он мигал желтым светом, проводилась его наладка.

Теперь для того, чтобы перейти дорогу, пешеходам необходимо нажать кнопу включения разрешающего сигнала.

Помимо этого, работу светофоров на площади Максима Горького и на улице Большой Покровской синхронизировали, чтобы водители могли беспрепятственно проезжать перекресток.

Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков и светофора. Сейчас многие водители проезжают перекресток, а пешеходы переходят проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, в этом году площадь Горького благоустроили, и значительно вырос поток пешеходов. Для обеспечения безопасности дорожного движения на площади уже нанесена разметка термопластичными материалами, обустроены островки безопасности и установлены сигнальные столбики.

Но нерегулируемый пешеходный переход на перекрестке стал причиной значительных пробок в часы пик. Кроме того, в администрацию города поступали обращения нижегородцев с просьбой установить на площади светофор. После изучения дорожной ситуации было принято решение об обустройстве регулируемых пешеходных переходов через площадь и через улицу Большую Покровскую между домом №1 и Домом связи.

Напомним, что новый светофор установили на площади Горького в Нижнем Новгороде. Он разведет транспортные и пешеходные потоки в районе Дома связи.

После благоустройства на площади Горького значительно вырос поток пешеходов. Сейчас там уже нанесли разметку термопластичными материалами, обустроили островки безопасности и установили сигнальные столбики.