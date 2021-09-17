Новый светофор установили на площади Горького в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

На площади Горького в Нижнем Новгороде установили новый светофор. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Предполагается, что новый светофорный объект разведет многочисленные транспортные и пешеходные потоки. Его установили на перекрестке улицы Большой Покровской и площади Максима Горького в районе Дома связи.

- Сейчас светофорный объект работает в режиме мигания желтым светом, проводится его наладка. В полном объеме светофор будет включен 20 сентября, - отметили в департаменте.

После благоустройства на площади Горького значительно вырос поток пешеходов. Сейчас там уже нанесли разметку термопластичными материалами, обустроили островки безопасности и установили сигнальные столбики.

Отмечается, что этот нерегулируемый пешеходный переход на перекрестке стал причиной многих пробок в часы пик в Нижнем Новгороде. В администрацию города также неоднократно поступали обращения местных жителей, которые просили установить светофор на пешеходных переходах через площадь и через улицу Большую Покровскую между домом №1 и Домом связи.