ФОК на стадионе «Красная Этна» построят в Нижнем Новгороде в октябре

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) на стадионе «Красная Этна» построят в Нижнем Новгороде в октябре. Об этом сообщает администрация Ленинского района.

Работы проводят в рамках федеральной программы «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». Основной цель программы является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, а также повышение числа граждан, занимающихся физкультурой на регулярной основе. В результате на территории бывшего стадиона появятся многофункциональная хоккейная коробка с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, воркаут-площадка и спортивные тренажеры.

- Микрорайон «Красная Этна» начинает обновляться и преображаться. Так, в этом году завершилось благоустройство сквера на ул. Премудрова, где теперь семьями могут отдыхать жители района. Ещё одним местом притяжения взрослых и ребят станет физкультурный комплекс, который будет способствовать развитию спортивного образа жизни», - отметил заместитель главы города, глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что в этом году шестнадцать площадок для занятий воркаутом установят к 800-летию Нижнего Новгорода.

В частности, сейчас идет установка такой площадки на территории школы № 81 в Сормовском районе. Здесь разместят 19 спортивных элементов: рукоходы, турники, брусья и перекладины, скамьи для пресса, тренажеры и баскетбольный щит. Основанием площадки станет травмобезопасное покрытие.