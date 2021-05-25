16 воркаут-площадок установят в Нижнем Новгороде в 2021 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шестнадцать площадок для занятий воркаутом установят к 800-летию Нижнего Новгорода. Все они будут открыты к 21 августа 2021 года, сообщается на сайте городской администрации.

В частности, сейчас идет установка такой площадки на территории школы № 81 в Сормовском районе. Здесь разместят 19 спортивных элементов: рукоходы, турники, брусья и перекладины, скамьи для пресса, тренажеры и баскетбольный щит. Основанием площадки станет травмобезопасное покрытие.

В школе №81 уже много лет работают профильные спортивно-спасательные классы, поэтому современная спортивная площадка ребятам необходима для тренировок. Заниматься на снарядах смогут также жители окрестных домов – площадка рассчитана не только для детей, но и для взрослых.

«Пока работает и открыта территория школы, любой желающий может прийти и позаниматься. У нас уже есть воркаут-площадка на улице Зайцева, 2. И сейчас еще одна площадка появится на территории школы № 76 на Светлоярском поселке», - рассказала глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.