Видеозаписи с избирательных участков Нижегородской области будут храниться год и могут быть использованы в суде

Видеозаписи с избирательных участков Нижегородской области будут храниться в течение года. Об этом сообщил руководитель Центра общественного наблюдения Михаил Орлов в ходе пресс-конференции 20 сентября.

Центр общественного наблюдения работал в здании Торгово-промышленной палаты в период проведения выборов 17-19 сентября. Нижегородцы могли в режиме онлайн посмотреть, что происходит на всех участках региона.

- Компьютерная система позволяет из этого большого экрана выйти на конкретный участок. Причем не только смотреть, но и слышать все, что там происходит. Все участки оборудованы камерами и постоянно перелистываются. В режиме обратной связи за прошлый день или за два дня можно посмотреть, что там было. Все, что происходило на участках, будет храниться в течение года, и это признается доказательной базой если вдруг возникнут какие-то вещи, которые решаются на уровне суда.

По его словам, даже по прошествии длительного времени заявители могут в спокойной обстановке посмотреть, что происходило на участке. Такая технология применяется впервые, и является одним из важных нововведений этих выборов. Раньше систему видеонаблюдения заменяли любительские съемки на телефон.

За все три дня работы Центра его посетили 63 нижегородца.

Ранее сообщалось, что за время проведения выборов в Нижегородской области поступило более 100 обращений о возможных нарушениях от наблюдателей и через соцсети. Некоторые обращения были рассмотрены детально.