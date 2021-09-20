Более 100 обращений общественных наблюдателей зафиксировано на выборах в Нижегородской области 17-19 сентября

Центр общественного наблюдения посетили 63 нижегородца Фото: Мария СОРОКИНА

Свыше 100 обращений о возможных нарушениях на избирательных участках поступило в нижегородский Центр общественного наблюдения в период с 17 по 19 сентября. Об этом сообщил председатель региональной Общественной палаты Роман Стронгин в ходе пресс-конференции 20 сентября.

По его словам, в ходе выборов депутатов Государственной Думы VIII созыва и Законодательного собрания Нижегородской области VII созыва на участках работали тысячи наблюдателей, также было 5 мобильных групп с экспертами в Нижнем Новгороде и по 1-2 группы в крупных городах региона, таких как Дзержинск или Павлово.

Как заметил руководитель Центра общественного наблюдения Михаил Орлов, всего за три дня было выполнено 180 выездов на избирательные участки. Обращения, поступающие от наблюдателей или через соцсети, были отработаны. 4 обращения рассмотрели детально. Кроме того велась просветительская работа.

- Самое важное — уровень влияния на итоги выборов. Наши эксперты определяли этот уровень. Если использовать принцип светофора, то «красных» сигналов о явном влиянии на итоги выборов за эти три дня не было, - сказал он.

Напомним, председатель Гордумы Олег Лавричев также сообщил, что серьезных нарушений выявлено не было.

Михаил Орлов добавил, Центр работал все дни, пока шли выборы. Любой нижегородец мог прийти и посмотреть трансляцию с любого участка в регионе. При необходимости трансляцию можно было перемотать. Всего Центр общественного наблюдения за эти дни посетили 63 нижегородца.