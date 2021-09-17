Нижегородцам вернули почти 150 тысяч рублей переплаты за электроэнергию Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцам вернули почти 150 тысяч рублей переплаты за электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в ГЖИ обратились жители одного из домов в Советском районе Нижнего Новгорода с просьбой провести проверку начислений за электроэнергию. Как сообщили в Госжилинспекции, жители дома №25/88 по улице Ванеева жаловались на большие суммы в платежках за электроэнергию.

- По результатам внеплановых документарных проверок, проведенных в отношении компании-поставщика, выявлены нарушения при начислении платы за электроснабжение, потребляемое при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Расчет размера платы производился без протокола общего собрания по показаниям коллективных приборов учета электроэнергии для жителей многоквартирного дома. В адрес ТСЖ «Ванеевский небоскреб» было направлено предписание об устранении выявленного нарушения, - сообщила начальник отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги Госжилинспекции Алена Новикова.

На сегодняшний день предписание, выданное Госжилинспекцией, исполнено: произведен перерасчет платы за электричество, потребляемое при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, на общую сумму 149 тыс. 214,19 рубля в сторону уменьшения платы.

Напомним, что в июле многодетной семье из города Кулебаки после обращения в Государственную жилищную инспекцию по Нижегородской области вернули 900 тысяч рублей переплат за электроэнергию.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Государственной жилищной инспекции региона усилить контроль за деятельностью управляющих компаний, а также за качеством предоставления коммунальных услуг, и своевременно реагировать на обращения граждан.