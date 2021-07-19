Многодетной семье из Кулебак вернули 900 тысяч рублей переплат за электроэнергию

Многодетной семье из города Кулебаки после обращения в Государственную жилищную инспекцию по Нижегородской области вернули 900 тысяч рублей переплат за электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- По результатам внеплановых документальных проверок, проведенных в отношении компании-поставщика, выявлены нарушения при начислении платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленному на общедомовые нужды, а именно: неправильное применение объема социальной нормы потребления электрической энергии для многодетной семьи. В адрес энергоснабжающей организации были направлены предписания об устранении выявленных нарушений, - сообщила начальник отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги Госжилинспекции Алена Новикова.

В итоге справедливость восторжествовала – вернули почти 900 тысяч рублей

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Государственной жилищной инспекции региона усилить контроль за деятельностью управляющих компаний, а также за качеством предоставления коммунальных услуг, и своевременно реагировать на обращения граждан.