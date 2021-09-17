Благоустройство Автозаводского парка начнётся в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время прямой линии 16 сентября

Он также рассказал о планах по благоустройству Автозаводского парка, отвечая на вопросы обеспокоенных нижегородцев.

Так, жители города спросили у губернатора, будут ли после масштабного преображения парка «Швейцария», благоустраивать другие популярные парки в разных районах Нижнего Новгорода.

По словам Глеба Никитина, уже почти 100 общественных пространств преобразились в городе за последнее время. Следующим в очереди на благоустройство стоит Автозаводский парк – он также имеет большую площадь и нуждается в реконструкции.

Также он отметил, что благоустройство общественных пространств в Нижнем Новгороде будет осуществляться планомерно.

Напомним, что новые станции метро построят к 2026 году.

Контракт на проектирование и строительство станций метро "Оперный театр " и "Сенная" будет заключён уже в 2021 году, как и контракт на проектирование и строительство метро в Сормовском районе.