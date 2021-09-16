Воду на Автозаводском районе станут дополнительно фильтровать. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время прямой линии 16 сентября.

Так, жители дома № 10 по улице Коминтерна в Нижнем Новгороде пожаловались главе региона на ржавую воду. По их словам такая вода течет из их кранов уже шесть лет. В свою очередь, Глеб Никитин пообещал решить эту проблему.

- Мы анализируем ситуацию в каждом районе. Что касается улицы Коминтерна, сети посмотрят ресурсники и глава района. Люди не должны получать воду, которая может навредить их здоровью. Роспотребнадзор проведет проверку; возьмем этот адрес на контроль, — заявил Глеб Никитин.

Он также поручил собственникам сетей ГВС в Автозаводском районе проработать вопрос дополнительной фильтрации воды.

Напомним, что новые станции метро построят к 2026 году.

Контракт на проектирование и строительство станций метро "Оперный театр " и "Сенная" будет заключён уже в 2021 году, как и контракт на проектирование и строительство метро в Сормовском районе.