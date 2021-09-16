Около 350-380 «узких» специалистов не хватает в медучреждениях Нижегородской области

В настоящее время системе здравоохранения Нижегородской области, по разным оценкам, не хватает 350-380 медиков с «узким» профильным образованием. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин во время прямой линии 16 сентября.

- Это одна из самых сложных и актуальных проблем, но мы ее решаем. Мы можем строить ФАПы, ремонтировать больницы, что мы сейчас и делаем, но главное - чтобы там было кому работать, - рассказал губернатор.

Обычно врачи «узкого профиля» не хотят ехать работать в муниципалитеты, поэтому такой дефицит специалистов стараются возместить работой мобильных лечебно-диагностических лабораторий. В связи с этим в бригады «Поездов здоровья» включены «узкие» специалисты ведущих медорганизаций.

- Очень важно развивать институт врачей общей практики, и тем самым разгружать «узких» специалистов при лечении пациентов с легкими формами заболеваний, - дополнил Глеб Никитин.

Также власти совместно с ПИМУ прорабатывают вопрос привлечения в регион новых специалистов.

- По итогам прямой линии мы посмотрим: если будет несколько соответствующих обращений из какого-то населенного пункта, то обязательно включим его в маршрут наших мобильных поликлиник, - подытожил губернатор.

Напомним, что на 1 сентября специалисты «Поездов здоровья» провели больше 57,6 тысяч исследований. Свыше 23 тысяч человек смогло получить консультации узких специалистов.

Ранее сообщалось, что благодаря национальному проекту «Здравоохранение» Нижегородской области удалось закупить новые модули для «Поездов здоровья». Они включают в себя аппараты для диагностики сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и сахарного диабета.

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