Около 45 тысяч жителей Нижегородской области посетили «Поезда здоровья»

Около 45 тысяч жителей Нижегородской области обратилось к врачам «Поездов здоровья» в период с апреля 2021 года. Мобильные лечебно-диагностические лаборатории сейчас уже посетили 288 населенных пунктов региона. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Специалисты «Поездов здоровья» провели более 57,6 тысячи исследований.

- Более 23 тысяч нижегородцев смогли получить консультации узких специалистов: кардиологов, эндокринологов, онкологов, хирургов, офтальмологов. УЗИ-специалистов, - сообщили в министерстве.

По итогам работы «Поездов здоровья» на сегодняшний день 14 302 пациента направлены на дообследование и 1 891 - на госпитализацию.

В министерстве напомнили, что работа «Поездов здоровья» помогает в решении задач сразу двух нацпроектов - «Здравоохранение» и «Демография».

Напомним, что на 24 августа специалисты «Поездов здоровья» провели больше 55 тысяч исследований. Свыше 22 тысяч человек смогло получить консультации узких специалистов.

В курортном поселке Зеленый город специалисты провели здесь 182 консультации и 376 исследований. На дообследование направлено 32 человека, один госпитализирован.