QR-коды появятся на воркаут площадках в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

QR-коды, которые предоставят инструкцию к тренажерам, разместят на площадках для воркаута в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

При считывании такого кода нижегородцы получат доступ к видеороликам с инструкцией для занятий на тренажерах и спортивных снарядах.

- В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» реализуется проект «Спорт в каждый двор». Его цель - привлечение различных категорий граждан к систематическому занятию физической культурой и спортом. Для активного продвижения данного проекта разработаны QR-коды для размещения их на открытых спортивных площадках, - рассказали в департаменте.

К 800-летию города власти планируют установить 17 новых площадок для занятий спортом. Сейчас уже работают воркаут площадки в Сормовском районе (на территории школы №81 и на территории школы №76) и готовится к открытию в площадка на пр. Бусыгина, у д. 9 в Автозаводском районе, на ул.Ракетная у д. 2,4,6 и на ул. Акимова, у д. 49 в Канавинском районе.

Также почти закончены работы в Советском районе (пер.Высоковский у д.2 и ул.Ванеева у д.106), в Приокском районе (на ул.Бонч-Бруевича у д.10, на территории «НИИИС им.Ю.Е.Седакова» и на ул. Ларина напротив д.3), в Московском районе (на ул.Коминтерна, у д.2 и на ул.Павла Орлова, у д.8), в Нижегородском районе (на территории между д.195, корп.1 и д.195 корп.2 по ул.Родионова и на территории школы № 14), на Автозаводе (на ул. Юлиуса Фучика, около д. 25,27, на ул.Плотникова, у д. 3 и на территории спортивной колы «Новое поколение»).

Напомним, что в сквере на улице Бекетова в Нижнем Новгороде обустроили площадку для выгула и дрессировки собак. Так, площадку открыли по адресу улица Бекетова, 38 в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Ее оснастили дог-диспенсерами для удобства уборки за собаками и тренировочными снарядами: барьером, стенкой и тренировочным кольцом.