Безработная нижегородка перевела деньги мошенникам, оплачивая "ПЦР-тест" Фото: ИВАНОВА Диана

Безработная 52-летняя нижегородка перевела чуть больше трёх тысяч рублей мошенникам, будучи уверенной, что оплачивает ПЦР-тест при устройстве на работу. Подробностями случившегося поделились в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Женщина рассказала полиции, что разместила резюме на одном из сервисов для поиска работы. В её планах было устроиться няней. Ей поступил отклик в одном из мессенджеров, где она и предполагаемый "работодатель" обсудили условия трудоустройства. Одним из требований оказалось пройти ПЦР-тест на коронавирус. Потерпевшая имеет противопоказания для вакцинации, поэтому согласилась.

Злоумышленники заверили её, что экспресс-тест можно сделать на дому у знакомых "работодателя". Для его прохождения нижегородка должна внести безналичный аванс. Потерпевшая перевела 3 058 рублей на неизвестный счёт, который ей продиктовали. После чего, конечно же, номера злоумышленников не отвечали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Мошенников ищут, ведётся расследование.

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