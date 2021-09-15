81 детсад Нижнего Новгорода досрочно обеспечен теплом к 14 сентября

81 детский сад Нижнего Новгорода досрочно обеспечен теплом, согласно данным на 14 сентября 2021 года. Ими с "Комсомолкой" поделились в департаменте образования города.
– На сегодняшний день тепло поступило в 81 детский сад, 55 школ и два учреждения дополнительного образования, – рассказали в городском департаменте. – Для подачи тепла в образовательные учреждения их руководители должны направить в теплоснабжающие организации соответствующие заявки. Заявки на досрочный пуск тепла поданы в полном объёме.
Напомним, что по закону отопление в домах включают, если среднесуточная температура не превышает +8 градусов в течение пяти дней. До сегодняшнего дня, 15 сентября, должны были провести все пробные топки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!