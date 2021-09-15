81 детсад Нижнего Новгорода досрочно обеспечен теплом к 14 сентября

81 детский сад Нижнего Новгорода досрочно обеспечен теплом, согласно данным на 14 сентября 2021 года. Ими с "Комсомолкой" поделились в департаменте образования города.

– На сегодняшний день тепло поступило в 81 детский сад, 55 школ и два учреждения дополнительного образования, – рассказали в городском департаменте. – Для подачи тепла в образовательные учреждения их руководители должны направить в теплоснабжающие организации соответствующие заявки. Заявки на досрочный пуск тепла поданы в полном объёме.

Напомним, что по закону отопление в домах включают, если среднесуточная температура не превышает +8 градусов в течение пяти дней. До сегодняшнего дня, 15 сентября, должны были провести все пробные топки.

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