Территорию для строительства метро в Нижнем Новгороде начнут готовить уже в этом году

Корректировку проекта продления метрополитена и подготовку территории для строительство метро региональное правительство может начать уже в этом году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя новость о строительстве метро в Нижнем Новгороде.

Напомним, ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил президенту о планах продолжения строительства метро в Нижнем Новгороде и Челябинске.

- Принято решение по таким сложным проектам, которые вы обозначали, как метро в Нижнем Новгороде, была хорошая комплексная программа подготовлена, по метро в Челябинске принято решение, дорабатываем вопрос по Красноярску, - сказал Марат Хуснуллин.

Как отметил глава региона, необходимость развития метро в регионе назрела уже давно. Именно это может стать основой новой маршрутной сети нижегородской агломерации.

- Этого решения ждали десятки тысяч нижегородцев, - заявил губернатор. - Регион готов к возобновлению проекта.