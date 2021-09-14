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Общество14 сентября 2021 18:44

Территорию для строительства метро в Нижнем Новгороде начнут готовить уже в этом году

Развитие метрополитена может стать основой новой маршрутной сети
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Корректировку проекта продления метрополитена и подготовку территории для строительство метро региональное правительство может начать уже в этом году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя новость о строительстве метро в Нижнем Новгороде.

Напомним, ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил президенту о планах продолжения строительства метро в Нижнем Новгороде и Челябинске.

- Принято решение по таким сложным проектам, которые вы обозначали, как метро в Нижнем Новгороде, была хорошая комплексная программа подготовлена, по метро в Челябинске принято решение, дорабатываем вопрос по Красноярску, - сказал Марат Хуснуллин.

Как отметил глава региона, необходимость развития метро в регионе назрела уже давно. Именно это может стать основой новой маршрутной сети нижегородской агломерации.

- Этого решения ждали десятки тысяч нижегородцев, - заявил губернатор. - Регион готов к возобновлению проекта.