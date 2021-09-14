Ремонт музея Добролюбова планируют завершить в Нижнем Новгороде 25 сентября

Изменены сроки завершения ремонта в доме-музее литературного критика Николая Добролюбова в Нижнем Новгороде. Об этом «Комсомолке» сообщили в департаменте культуры городской администрации. Работы здесь планируют завершить 25 сентября.

- По данным МКУ «ГлавУКС города Нижнего Новгорода», задержка сроков выполнения работ на ОКН регионального значения: «Усадьба, в которой прошли детские и юношеские годы литературного критика, революционного демократа Николая Александровича Добролюбова. Главный дом» произошла из-за возникновения дополнительных работ, вскрывшихся в процессе реставрации, - говорится в информационном сообщении.

Отметим, что ранее работы в музее хотели завершить к его 50-летию, которое состоялось 13 сентября.

Музей возобновит работу в 2022 году после завершения работ на втором ОКН из ансамбля – «Дом, в котором в 1836 году родился и жил до 1853 года Добролюбов Николай Александрович».