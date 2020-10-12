Нижегородский музей Добролюбова закрыли на ремонт Фото: Яндекс

Государственный литературно-мемориальный Музей Н.А. Добролюбова в Нижнем Новгороде закрывают на реставрацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас на объекте ведётся активная подготовка к ремонтным работам, которые будут реализованы по программе «Купеческий Нижний».

В обновленном виде нижегородский музей Добролюбова подготовят к двум знаменательным датам, которые будут отмечаться в 2021 году:

- 185 лет со дня рождения литературного критика Николая Добролюбова;

- 50-летний юбилей с момента открытия самого мемориального музея.

В связи с закрытием на ремонт, на экспозиции можно будет посмотреть только в онлайн-формате на официальном сайте музея, в группе «Вконтакте», а также на страничке в фейсбуке и инстаграме.

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