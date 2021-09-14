53-летний сборщик металлолома погиб под завалами комбикормового завода в Нижегородской области

Обрушение здания завода произошло при ведении демонтажных работ. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины при обрушении здания старого завода в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. По предварительной информации, несчастный случай произошел в Воротынском городском округе в понедельник, 13 сентября.

- 53-летний мужчина осуществлял сбор металлолома вокруг здания старого комбикормового завода, находящегося в районе села Криуши. В это время произошло обрушение здания, в результате чего мужчина оказался под завалами и погиб, - говорится в сообщении.

По факту произошедшего организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, обрушение здания завода произошло при ведении демонтажных работ.