Человек может находиться под завалами рухнувшего в Нижегородской области комбикормового завода

Сотрудники региональной инспекции труда выясняют все обстоятельства произошедшего Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Здание бывшего комбикормового завода рухнуло в деревне Криуши Воротынского района Нижегородской области. Об этом сообщает региональная госинспекция труда. Обрушение произошло в период ведения демонтажных работ. Сотрудники Инспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

- По предварительной информации, под завалами может находиться 1 человек. Государственной инспекцией труда в Нижегородской области выясняются причины и обстоятельства несчастного случая, - говорится в сообщении.

В ближайшее время предстоит выяснить причины и обстоятельства несчастного случая. По поводу случившегося организовано взаимодействие между сотрудниками ведомства и правоохранительными органами.