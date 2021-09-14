В Богородске Нижегородской области начались работы по устранению зловонного запаха.

Жители Богородска Нижегородской области уже не первый год жалуются на зловонный запах. Граждане считают, что виной всему сброс в очистные сооружения отходов производства с превышением допустимых норм. Теперь воздух в городе может стать чище. Кожевенный завод - ООО «Патриот» - профинансировал закупку биодобавки в очистные сооружения для нейтрализации зловония.

По словам председателя Заксобрания Нижегородской области Евгения Люлина, работы по развитию централизованной системы водоотведения в Богородске и Богородском районе должны быть закончены до 2023 года. На реконструкцию выделят 1,2 миллиарда рублей.

Несмотря на то, что работы уже начались, ситуация со зловонным запахом остается напряженной. Поэтому руководство ООО «Патриот» проявило инициативу и закупило 265 литров ускорителя биопроцессов «Биус».

Руководство ООО «Патриот» проявило инициативу и закупило 265 литров ускорителя биопроцессов «Биус».

Данное вещество, предназначенное для биохимической очистки сточных вод и устранения неприятных запахов, было добавлено в систему очистных сооружений Богородска 6 сентября. Закупленного объёма хватит на 3 недели – именно столько будет длиться эксперимент. Если результат окажется положительным, на очистных сооружениях создадут стационарную установку по добавлению «Биуса».

Как отметил глава компании, поставляющей данную биодобавку, Алексей Булыгин, результат от проведения эксперимента уже есть. «Эффект уже увидели. Речь идет о снижении запахов», - рассказал он.

- Вещество сможет изменить свойства активного ила в водоканализационном хозяйстве, - сообщает "Ньюс НН". - Сейчас деятельность ряда бактерий в нем подавлена из-за длительного присутствия в воде промышленных стоков. Отмечается, что по окончании эксперимента образцы воды будут направлены на исследование для принятия дальнейших решений.

Однако проблема со зловонным запахом не сможет решиться только с помощью «Биуса». «Без конечной модернизации очистных сооружений всех кожевенных заводов и очистных городских сооружений все равно превышения нормативов есть и будут», - отметило руководство ООО «Патриот». Работы в данном направлении уже ведутся. Ситуация находится на особом контроле регионального правительства и главы Богородского муниципального округа.