Еще одну церковь построят на улице Рождественской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Instagram.

Так, церковь планируют возвести в Нижегородском районе на месте бывшего кафе. Сейчас уже получили соответствующую заявка от епархии.

- Глеб Сергеевич, на Рождественской будут строить церковь на месте старого кафе?, - задала вопрос в комментариях главы региона нижегородка.

Губернатор Нижегородской области ответил на вопрос и пояснил, почему было выбрано именно это место.

Раньше на этом месте была Троицкая церковь. Упоминания о ней есть еще 400 лет назад. Получили заявку от Епархии на восстановление этого храма,- ответил ей Глеб Никитин.

Напомним, что неопознанное аварийное здание, расположенное за корпусом Кремлевских казарм под склоном Кремля, снесли перед празднованием 800-летия Нижнего Новгорода.

Так известно, что объект находился продолжительное время в заброшенном состоянии, и определить его назначение в городской мэрии не удалось. Однако, состояние постройки было плохое и грозило обрушением – его подпорная стенка начала разрушаться.