Мокрый снег и дожди придут в Нижний Новгород в ближайшие дни. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на ФГБУ «Верхнее-Волжское УГМС».

Регион накроют осадки в виде мокрого снега и дождя в ближайшие дни.

Так, похолодание придет в Нижегородскую область уже со вторника – погода будет пасмурной, а температура воздуха опустится до 11 градусов.

В среду в Нижнем Новгороде также пасмурно столбики термометров уже не будут превышать 7 градусов.

Напомним, что похолодание до +8 и дожди придут в Нижний Новгород на этой неделе. Синоптики рассказывают, какой будет погода в период с 13 по 19 сентября. Погода в период с 13 по 19 сентября 2021 года ожидается пасмурной и временами дождливой.

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