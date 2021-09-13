Похолодание до +8 и дожди придут в Нижний Новгород на этой неделе

Ночами температура воздуха будет опускаться до +4 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начало недели в Нижнем Новгороде выдастся тёплым, но затем в город придут похолодания. Ночами температура воздуха будет опускаться до +4 градусов. Погода в период с 13 по 19 сентября 2021 года ожидается пасмурной и временами дождливой.

Утро понедельника, 13 сентября, выдастся малооблачным, а температура воздуха, согласно сервису Яндекс.Погоды, прогреется от +12 до +20 градусов. Днём будет облачно с прояснениями, а на термометрах до +23 градусов. При этом к ночи столбики термометров будут колебаться от +15 до +17 градусов, также ожидается небольшой дождь.

Во вторник нижегородцев ожидает пасмурная погода, местами прольются дожди. Дневная температура воздуха поднимется до +14 градусов, а ночная - до +9 градусов. В течение дня порывы ветра будут достигать 5,9 метров в секунду.

В среду температура значительно снизится, воздух не прогреется выше +9 градусов. С самого утра и до ночи в городе будет идти дождь. В первой половине дня западный ветер, скорость которого достигнет 5,5 метров в секунду, будет создавать ощущение более холодной погоды.

В четверг, 16 сентября, снова будет пасмурно. Дневная температура поднимется до +10 градусов, а ночная - до +6 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью до 3,4 метра в секунду. Влажность воздуха составит 65-85%, а атмосферное давление – 750-751 миллиметр ртутного столба.

Пятница всё также выдастся пасмурной и холодной. Температура воздуха утром не превысит отметки в +7 градусов, а днём столбики термометров покажут всего +10 градусов. Преимущественно северо-западный ветер усилится до 3,2 метров в секунду.

В субботу с самого утра в Нижнем Новгороде пройдёт небольшой дождь, а столбики термометров покажут от +5 до +7 градусов. Ближе к обеду ожидается потепление на пару градусов, но к ночи температура вновь снизится и остановится на отметке в +4 градуса. Ветер ожидается тихий, не выше 1,9 метра в секунду.

Воскресное утро будет пасмурным и холодным, температура на улице будет колебаться от +4 до +7 градусов. Столбики термометров днём покажут +9 градусов, а к ночи +5 градусов. В этот день осадков не будет, а северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 1,8 метра в секунду.

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