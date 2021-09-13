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Общество13 сентября 2021 17:20

Литературный сад для творческих встреч создали в Нижегородском кремле

На этой локации также будут проводить лекции, мастер-классы и спектакли
Мария СОРОКИНА
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Новое общественное пространство появилось на территории Нижегородского кремля. Об этом «Комсомолке» сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

- Новое общественное пространство за Художественным музеем - Литературный сад и верхняя площадка Губернаторского сада готовы. Здесь планируется проведение различных лекций по истории, архитектуре, творческие встречи, спектакли, а также мастер-классы, - говорится в сообщении.

Отметим, что к юбилею города на территории кремля организованы масштабные работы по ремонту объектов и благоустройству. Так, например, отреставрирован фасад 10 корпуса кремля. В этом здании будет создано новое выставочное пространство.