Литературный сад для творческих встреч создали в Нижегородском кремле

Новое общественное пространство появилось на территории Нижегородского кремля. Об этом «Комсомолке» сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

- Новое общественное пространство за Художественным музеем - Литературный сад и верхняя площадка Губернаторского сада готовы. Здесь планируется проведение различных лекций по истории, архитектуре, творческие встречи, спектакли, а также мастер-классы, - говорится в сообщении.

Отметим, что к юбилею города на территории кремля организованы масштабные работы по ремонту объектов и благоустройству. Так, например, отреставрирован фасад 10 корпуса кремля. В этом здании будет создано новое выставочное пространство.