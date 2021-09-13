Новая галерея откроется в 10 корпусе Нижегородского кремля

Новое выставочное пространство откроют в 10 корпусе Нижегородского кремля в 2023 году. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве культуры.

- На первом этаже планируются административные помещения и кафе, а на втором – современное выставочное пространство, где будут проходить выставки ведущих музеев России и мира, - говорится в сообщении.

В управлении делами регионального правительства уточнили, что уже выполнен ремонт фасада и входной группы здания. Кроме того, заменено остекление, восстановлена отмостка. Во дворе корпуса рабочие выполнили ремонт дорожного покрытия.

Отметим, что здание является объектом культурного наследия федерального значения «Нижегородский Кремль. Казарма гарнизонного батальона». Ранее здесь размещались министерства культуры и спорта.