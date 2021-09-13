Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде из-за невыплаты зарплаты, владельцы ресторана не платили работнику 5 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

- Следователем следственного отдела по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода СУ СК России по Нижегородской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ по факту полной невыплаты заработной платы работнику, - сообщает ведомство.

Так, по версии следствия, пять месяцев - с мая по сентябрь 2018 года - в Нижнем Новгороде работнику общепита не платили заработную плату. Общая сумма задолженности перед сотрудником составила 75 тысяч рублей.

При всем этом средства, положенные работнику за труд, направлялись на другие цели.

В данный момент работники СУ СКР стараются принять меры, чтобы деньги были выплачены. Расследование продолжается.

Напомним, что в Нижегородской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг – они не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.

Так, после обращений родителей, органы прокуратуры области оперативно провели проверку информации и соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

По результатам проверки было установлено, что многие родители были вынуждены обратиться в медицинские организации за помощью.