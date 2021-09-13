Владимир Путин посетит Нижегородскую область 13 сентября

Президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область 13 сентября. Об этом сообщается на сайте президента.

Согласно информации, в этот день на полигоне в Мулино пройдёт основной этап совместного стратегического учения вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

- В ходе основного этапа воинские формирования Вооружённых Сил Российской Федерации во взаимодействии с воинскими контингентами вооружённых сил Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению манёвренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава государства приезжал на 800-летие Нижнего Новгорода 21 августа. Президент поздравил нижегородцев с юбилеем города.