Почти 2 миллиарда рублей выделят на ремонт детской областной больницы в Нижнем Новгороде

Около 1,9 млрд рублей будет выделено на ремонт Нижегородской областной детской клинической больницы и закупку необходимого оборудования для нее. Как сообщается на сайте федерального правительства, после своей поездки в Нижегородский регион премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил предусмотреть соответствующие изменения в проекте нового трёхлетнего федерального бюджета.

- В последние два года на капитальный ремонт больницы уже было выделено около 140 миллионов рублей из бюджета региона. Но этих средств недостаточно. Для нас очень важно, что президент и председатель правительства поддержали проект масштабного обновления этого важнейшего для нас медицинского учреждения, в котором медицинскую помощь получают дети со всей области, рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пресс-службе регионального правительства.

По словам главы региона, нацпроект «Здравоохранение» активно реализуется в регионе, но его мероприятия не распространяются на детские стационары третьего уровня. Между тем, у обозначенной больницы 14 корпусов, и некоторым из них необходимы капремонт и обновление материально-технической базы.