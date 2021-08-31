Нижний Новгород получит 8,3 млрд из средств инфраструктурного кредита. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Так, 26 августа в Нижнем Новгороде состоялась встреча председателя Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Главной темой стало использование инфраструктурных бюджетных кредитов.

По словам главы региона, первые средства в размере 8,3 млрд рублей предусмотрены на проектирование и строительство инженерных коммуникаций южных территорий Нижнего Новгорода: водозабора и магистральных сетей водоснабжения и водоотведения. При этом новый водозабор позволит обеспечить водой и тех жителей поселка Новинки, которые до сих пор получают ее из скважин. Еще 1,6 млрд предусмотрено на инженерные коммуникации в историческом центре города (реконструкцию коллектора, укрепление склона Почаинского оврага для размещения парковой зоны и IT-кластера), 1,7 млрд – на возобновление проекта по строительству метро.

- Самая ожидаемая тема, которая там присутствует, – это то, что прозвучало и на что выделена часть средств в текущем году: проектирование станций метрополитена. Это в 2,7 раза увеличит загрузку метро и, конечно, уменьшит убытки. Это позволяет экономить и региональные средства. В совокупности со всеми формами городского электротранспорта новые станции метро увеличат привлекательность города и положительно повлияют на экономическую среду, - отметил Глеб Никитин.

В 2022 году Нижний Новгород получит также 639 млн рублей на разработку проектной документации и проведение работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и укреплению склонов Почаинского оврага — именно там планируют разместить террасный парк и часть помещений IT-кластера. В 2023 году на это будет выделено еще 999,3 млн рублей.