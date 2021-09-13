Скейт-парк со скалодромом начали устанавливать на Гребном канале в Нижнем Новгороде Фото: группа Вконтакте «Городские проекты в Нижнем Новгороде»

Строительство павильона скейт-площадки со скалодромом и кресельного подъёмника у трамплинов началось на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает группа Вконтакте «Городские проекты в Нижнем Новгороде».

Так, скейт-площадка станет частью большого физкультурно-оздоровительного комплекса, который построят около Печёрского монастыря.

- Спортсмены-скалолазы говорят, что уличный скалодром в нашей полосе — вещь бесполезная: его можно использовать только в течение 3-4 тёплых месяцев, когда большинство опытных скалолазов обычно уезжают на скалы. Скалодром стоило проектировать с возможностью проведения тренировок с ледовыми инструментами при ледолазании и драйтулинге, что позволило бы использовать объект круглогодично, - также говорится в сообщении.

При всем этом до сих пор остается вопрос, кто будет заниматься обслуживанием скалодрома и установят ли рядом раздевалки.

Напомним, что нижегородцам рассказали, какие локации работают в парке "Швейцария". Скейт-парк и тренажеры расположены так же, каки инклюзивная площадка - недалеко от входа у остановки «Улица Сурикова». Парк работает в тестовом режиме с 7:00 до 22:00. На этот период установлены ограничения. Так, пока в «Швейцарии» не работает площадка для выгула собак, приходить сюда с четвероногими друзьями не разрешается