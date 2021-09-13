Фудкорт на Большой Покровской завершил свою работу

Фудкорт "Street Food Market" на улице Большая Покровская в Нижнем Новгороде завершает свою работу. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород" со ссылкой на создателя Артем Прудникова.

- Изначально планировали до 3 октября, но погода уже не позволяет полноценно работать. Если ничего не случится, то возобновим работу с 1 мая, - сообщает Артем Прудников.

Так, популярный фудкорт во дворе по адресу улица Большая Покровская, 12 - напротив Нижегородского академического театра драмы им. Горького - стал сезонной площадкой для ресторанов Нижнего Новгорода.

Летом там можно было посетить пельменную, мидийную, пиццерию, попробовать хот-доги, шашлыки из тигровых креветок, поке, трдельники, алкогольное мороженое, а также выпить различные напитки.

Напомним, что павильоны общепита появятся в Нижегородском кремле. Так, стало известно, что идут работы по монтажу общественных павильонов для организации общественного питания.

Всего установят четыре таких павильона.