Павильоны общепита появятся в Нижегородском кремле. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на управление делами регионального правительства.

Так, стало известно, что идут работы по монтажу общественных павильонов для организации общественного питания.

Всего установят четыре таких павильона: один павильон рядом с корпусом 11; один павильон у Георгиевской башни на Кремлевском бульваре и еще два павильона рядом с Еловым сквером. Монтаж работ совершат до конца сентября 2021 года.

- В павильонах планируется круглогодично осуществлять торговлю мороженым, кофе, снеками, сладкой ватой, поп-корном, прохладительными напитками, сэндвичами, выпечкой и кондитерскими изделиями, - сообщили в правительстве.

Напомним, что кольцевой маршрут боевого хода Нижегородского кремля – круговой маршрут по стене крепости – открыли сегодня, 22 августа. В церемонии открытия участвовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В правительстве также подчеркнули, что открытию кремля предшествовала огромная работа по восстановлению его стен и укреплению склонов.