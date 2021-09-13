Чрезвычайная пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области с 14 по 17 сентября

Высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников сохранится в Нижегородской области с 14 по 17 сентября согласно данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС". Уровень пожароопасности достигнет 5 класса.

- Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи, - – добавили в ФГБУ.

ГУ МЧС России по Нижегородской области поделились рекомендациями с населением:

- соблюдайте все правила пожарной безопасности;

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не жгите мусор на садовых участках, вблизи леса, не разводите костёр в лесу;

- не бросайте горящие окурки в траву;

- не оставляйте в лесу пропитанные горючими веществами материалы;

- не оставляйте на солнечной поляне бутылки, стекло и другой мусор.

Напомним, что высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников сохранялась в Нижегородской области с 7 по 10 сентября согласно данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС". Уровень пожароопасности достиг 4 и 5 классов.